В Брюсселе состоится неформальный саммит Евросоюза

Это первая встреча лидеров 27 стран-участниц ЕС после выборов в Европейский парламент. Ожидается, что главы государств должны обсудить так называемую «пакетную сделку», когда будут определены руководители Еврокомиссии, Европейского совета и Верховного представителя по иностранным делам, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По данным зарубежных СМИ, на неформальной встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС вероятно поддержат продление полномочий действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

У.Ляйен будет выдвинута «Европейской народной партией», победившей на выборах. По текущим результатам, «ЕНП» получает 190 из 720 мест в Европарламенте.

- Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером, - пишут местные газеты.

Сегодняшняя встреча является подготовительной к следующему саммиту ЕС 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по «пакетной сделке».