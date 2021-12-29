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В Брюсселе растет цена недвижимости

29 Декабря 2021 09:22
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В Брюсселе растет цена недвижимости

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Жилье в Брюссельском столичном регионе в настоящее время демонстрирует динамику роста цен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Статистическое управление Бельгии опубликовало данные о стоимости недвижимости в стране за третий квартал 2021 года. Обзор был проведен на основе договоров купли-продажи, зарегистрированных в местных органах юстиции.

Так, за 2021 год квартиры в столице Бельгии в среднем стали дороже на 20 тысяч евро. Средняя цена жилой недвижимости в Брюсселе составляет 250 тысяч евро, что на 8,7% больше показателей 2020 года.

Среди муниципалитетов Брюсселя «тройку» дорогих составили: Волюве-Сен-Пьер, Иксель, Волюве-Сен-Ламбер. Средняя цена квартир в данных квартирах демонстрирует активный рост в последние три года. Муниципалитет Волюве-Сен-Пьер в значительной степени укрепил статус самого дорогого муниципалитета в столице, где средняя цена квартиры выросла с 290 тысяч евро в третьем квартале 2019 года до 350 тысяч евро в третьем квартале 2021 года (на 60 тысяч евро).

По мнению экспертов рынка недвижимости, столь значимый цен связан с высоким спросом на недвижимость в столице Бельгии, где расположены Европейские институты, широкий дипломатический корпус и штаб-квартира НАТО.

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#Экономика   #Бельгия  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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