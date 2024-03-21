В Брюсселе пройдет Саммит по ядерной энергетике

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие члены ЕК 21 марта текущего года примут участие в Саммите по ядерной энергетике имероприятиях, посвященных ядерным исследованиям и малым модульным реакторам, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В Саммите также примет участие делегация из АО «НАК Казатомпром».

Планируется, что президент ЕК У. Ляйен выступит с речью на Саммите по ядерной энергии, организованном правительством Бельгии и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), во время утреннего заседания совместно с другими главами государств и правительств.

Сообщается, что на саммите будет подчеркнута роль ядерной энергетики в обеспечении поэтапного отказа от ископаемого топлива, повышении энергетической безопасности и стимулировании экономического развития за счет инноваций, устойчивости и конкурентоспособности.

Во второй половине дня Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон примет участие в панельной дискуссии, посвященной глобальным и региональным перспективам ядерной энергетики. В кулуарах саммита Комиссар проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, министром ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии Великобритании Эндрю Боуи и министром энергетики иинфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайлем Аль-Мазруи.

В пятницу 22 марта Кадри Симсон, Тьерри Бретон и Илиана Иванова выступят на конференции высокого уровня, посвященной продвижению работы над новым Европейским промышленным альянсом по малым модульным реакторам.

Альянс малых модульных реакторов (SMR) стремится облегчить и ускорить разработку и внедрение маломасштабных ядерных технологий в Европе к началу 2030-х годов.