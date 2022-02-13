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В Брюсселе прошла конференция по случаю Всемирного дня женщин и девочек в науке

13 Февраля 2022 18:38
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В Брюсселе прошла конференция по случаю Всемирного дня женщин и девочек в науке

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ко Всемирному дню женщин и девочек в науке Европейское представительство Евразийского национального Университета имени Л. Н. Гумилева провело международную конференцию, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Международный день женщин и девочек в науке, ежегодно отмечаемый 11 февраля, был принят в 2015 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Этот день является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе и что их участие должно быть расширено.

По данным ООН, менее 30% ученых во всем мире - женщины. Исследования показали, что женщины в раннем возрасте не проявляют или проявляют меньший интерес к техническим, инженерным и математическим специальностям. По данным Исследовательского центра Pew Research Center, женщины слабо представлены в инженерных, компьютерных и физических науках.

В ходе видеоконференции проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Гульнара Мерзадинова отметила, что благодаря государственной поддержке и международному сотрудничеству количество женщин в науке в ЕНУ составляет около 40%, в том числе и на руководящих должностях. Около 60% докторантов университета - женщины. Они активно участвуют в реализации своего научного потенциала в таких отраслях, как физика, химия, биология, строительство, энергетика, а также гуманитарные сферы знания.

Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмал Саидов подчеркнул важность рассмотрения вопроса гендера в плоскости реализации целей устойчивого развития ООН.

Узбекистан принял более 10 законов о реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин. В стране создана Национальная комиссия по гендеру, возглавляет которую женщина. Принята гендерная стратегия, отдельные положения которой закрепляют равноправное участие женщин и мужчин в научной и инновационной деятельности. Благодаря поддержке государства, 40% научных сотрудников Академии наук страны - женщины. По инициативе Президента РУ Ш. Мирзиёева 2 тысячи девочек ежегодно получают государственный грант на обучение в высших учебных заведениях Узбекистана.

Спикеры конференции из стран Центральной Азии, Бельгии, Великобритании, Венгрии и США вспомнили вдохновляющие примеры женщин, которые внесли исторический вклад в науку и способствовали углублению понимания окружающего нас мира, а также обсудили, какие шаги каждый ученый может сделать уже сегодня, чтобы повысить качество своих исследований и публикаций.

Екатерина Царанок, директор Modern Education&Research Institute и Европейский представитель ЕНУ им. Гумилева в Брюсселе, отметила важность созданной ЕНУ и MERI постояннодействующей международной платформы по обмену опытом и актуальными знаниями в науке.

«Возможно, не все участники получат мировое признание. Тем не менее, их достижения помогут грядущим поколениям исследователей и ученых, а личные примеры послужат мотивацией для новой когорты женщин в науке», - отметила У.Царанок.

Modern Education & Research Institute - образовательный и исследовательский институт, который находится в Брюсселе и занимается изучением интеграции инноваций в образовательный процесс, а также изучением проблем академической дипломатии. MERI является официальным представителем Евразийского Национального Университета имени Л. Н. Гумилева в Европейском Союзе.


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Автор:

Арнур Рахимбеков

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