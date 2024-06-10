В Брюсселе наметили дальнейшие шаги укрепления сотрудничества между Казахстаном и ЕС

В Брюсселе состоялось 21-е заседание Комитета сотрудничества (КС) «Республика Казахстан - Европейский союз». О том, какие вопросы были рассмотрены в ходе заседания - в материале собственного корреспондента Kazinform.

Соглашение о расширенном партнерстве

В Брюсселе состоялось 21-е по счету заседание Комитета сотрудничества (КС) «Республика Казахстан - Европейский союз». В нем принял участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Сопредседателем от европейской стороны выступил Заместитель управляющего директора по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь. В мероприятии приняли участие представители казахстанских министерств и ведомств, а также представители различных директоратов Европейской комиссии.

В ходе заседания был проведен детальный обзор реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами, а также договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель 25-26 ноября 2021 года.

Основными вопросами обсуждения стали политическое и торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сферах верховенства закона и прав человека, транспорта, энергетики, образования, науки, охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата.

В рамках политического сотрудничества стороны констатировали позитивную динамику обмена визитами на высшем и высоком уровнях. Замминистра отметил, что Казахстан придает важное значение вопросам верховенства закона и прав человека, которые являются одним из приоритетных направлений сотрудничества между РК и ЕС.

В данном контексте он подробно информировал европейских коллег о реализуемых в стране масштабных политических реформах Президента Касым-Жомарта Токаева по построению «Справедливого Казахстана». В свою очередь, европейская сторона выразила поддержку курсу руководства страны на политическую модернизацию и намерение оказывать дальнейшую поддержку в данном вопросе.

В этом контексте европейские коллеги также приветствовали принятие Парламентом РК Закона «О масс-медиа», нацеленного на дальнейшее развитие и укрепление средств массовой информации в республике.

В сфере диалога по вопросам прав человека была отмечена важность активизации межпарламентского сотрудничества. Также была озвучена заинтересованность казахстанской стороны в участии в различных тренингах и семинарах для правоохранительных органов.

Облегчение визового режима и доступ казахстанской продукции на европйеский рынок

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросу облегчения визового режима ЕС для граждан Казахстана. Упомянув односторонние шаги нашей страны в отношении европейских стран по введению безвизового режима и добропорядочность казахстанцев, посещающих страны ЕС, замглавы МИД РК отметил, что казахстанское общество ждет соответствующих мер, облегчающих получение шенгенских виз. Он выразил надежду, что данный вопрос найдет свое решение в скором будущем.

Роман Василенко отметил, что Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером РК. На долю ЕС приходится около 30% казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций. Он подчеркнул позитивную динамику в экономической и торгово-инвестиционной сфере, несмотря на влияние геополитических вызовов.

Казахстанский дипломат также отметил важность недопущения негативных последствий на торгово-экономические отношения между сторонами в свете введения ограничительных мер ЕС в отношении России. Он подчеркнул необходимость диверсификации в сфере торговли путем расширения экспорта казахстанской продукции, в частности, сельскохозяйственной, в страны ЕС. Европейская сторона вновь заверила, что санкционные меры не направлены против Казахстана. Также была озвучена поддержка ЕС в вопросе доступа казахстанской продукции на европейский рынок.

Казахстанская сторона обратила внимание на важность активизации сотрудничества в сфере зеленой энергии в рамках программы «Европейская зеленая сделка», а также на реализацию Дорожной карты на 2023-2024 годы по имплементации подписанного в ноябре 2022 года Меморандума о стратегическом партнерстве в области цепочки создания устойчивой стоимости сырья, аккумуляторных батарей и зеленого водорода между РК и ЕС. На встречах обсудили и взаимодействие в вопросах борьбы с изменениями климата, в частности, планы Правительства Казахстана по достижению углеродной нейтральности в 2060 году.

В ходе обсуждения вопросов транспорта европейская сторона подтвердила интерес Европейского инвестиционного банка и других финансовых институтов ЕС к инвестированию в развитие транзитно-транспортной отрасли РК и региона, в т.ч. развитие т.н. «Центральной транскаспийской транспортной сети», проходящей через Южный Казахстан, «Среднего коридора», а также потенциальное сопряжение казахстанской транспортной инфраструктуры с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T).

Не менее важной темой обсуждений на заседании стало взаимодействие Казахстана и ЕС в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии и стратегии «Глобальные ворота» (Global Gateway).

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в формате «Центральная Азия - ЕС» и обсудили пути качественной имплементации принятой 23 октября 2023 г. в Люксембурге «Совместной дорожной карты по углублению связей между Центральной Азий и ЕС» и подготовки ряда других предстоящих мероприятий в текущем году. Важными направлениями были обозначены вопросы региональной безопасности, устойчивого развития, охраны окружающей среды и развития гражданского общества.

В целом, очередное заседание Комитета сотрудничества РК-ЕС позволило провести обстоятельный обмен мнениями и наметить конкретные шаги по дальнейшей реализации СРПС, а также провести подготовительную работу к 21-му заседанию Совета сотрудничества РК-ЕС на уровне министра иностранных дел РК и главы Европейской службы внешних действий, которое должно состояться в октября с.г. под председательством Венгрии.

Справочно: Комитет сотрудничества в политической конфигурации позволяет должным образом провести обзор между РК и ЕС в рамках СРПС; политические события и кооперацию в области верховенства закона, эффективного управления, защиты прав человека и др.