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вчера 20:36
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В Брунее выявлен первый случай заражения коронавирусом
БАНДАР. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Брунея сообщило в понедельник о первом случае заражения коронавирусм (Covid-19) в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство The Scoop.
Вирус был диагностирован в понедельник у 53-летнего жителя, который вернулся в страну 3 марта из Куала-Лумпур с тремя друзьями.
По данным министерства здравоохранения, у мужчины появились симптомы заболевания 7 марта. На следующий день он обратился за медицинской помощью в больницу. Сейчас мужчина находится на лечении в национальном карантинном центре.
Предварительные анализы показали положительный результат на наличие вируса. Результаты контрольного теста еще не готовы.
Министерству предстоит найти всех те, кто был в контакте с мужчиной, включая членов семьи и трех друзей с которыми он путешествовал. Членам семьи рекомендовано соблюдать карантин в течении 14 дней. Они также сдадут анализы на наличие вируса.
Отмечается, что на прошлой неделе Бруней ввел ограничения на въезд туристов из Ирана и Италии из-за риска распространения коронавируса. Ранее страна запретила въезд туристам из провинций Хубей, Чжэцзян и Цзянсу (Китай).
Напомним, число смертей от коронавируса в Италии выросло до 463.
Ранее сообщалось, что за сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом в Иране.
Последний заболевший коронавирусом выписан из больницы в Синьцзяне.
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