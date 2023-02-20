В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 36 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 36. Об этом сообщил в воскресенье портал G1 со ссылкой на правительство штата. Ранее сообщалось о 24 погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

За минувшие сутки в регионе выпала месячная норма осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Прервано дорожное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. По информации местных властей, под завалами продолжают находиться десятки человек.

В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь. В борьбе с последствиями задействованы более ста спасателей. На помощь к ним направят армейскую авиацию.

В связи с произошедшим местные власти отменили все увеселительные мероприятия, приуроченные к празднованию карнавала. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пообещал оказать помощь в ликвидации последствий природной катастрофы. Глава государства прервал свой отпуск для того, чтобы в понедельник посетить пострадавший регион.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности выпадают ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана.

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