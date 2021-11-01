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    00:30, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере

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    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - Группа из 12 пожарных, проводивших учения в пещере в бразильском штате Сан-Паулу, в воскресенье оказалась под завалом в результате обрушения пород, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере. Из них 14 не пострадали в результате инцидента, трех пострадавших с переломами и переохлаждением уже вытащили. Девять человек продолжают числиться пропавшими», - говорится в сообщении пожарной службы региона в Twitter.

    Спасательные работы в пещере продолжаются.



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    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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