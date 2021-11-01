В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - Группа из 12 пожарных, проводивших учения в пещере в бразильском штате Сан-Паулу, в воскресенье оказалась под завалом в результате обрушения пород, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере. Из них 14 не пострадали в результате инцидента, трех пострадавших с переломами и переохлаждением уже вытащили. Девять человек продолжают числиться пропавшими», - говорится в сообщении пожарной службы региона в Twitter.

Спасательные работы в пещере продолжаются.



