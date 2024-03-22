В Братиславе открылись курсы казахского языка и библиотека казахской литературы

В канун весеннего праздника Наурыз в посольстве Казахстана в Словакии состоялось открытие бесплатных курсов изучения казахского языка и библиотеки казахской литературы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Занятия проводят два раза в неделю квалифицированные специалисты – учитель казахского языка Жазира Байжуманова и филолог Султан Камалиден. Курсы разделены на две группы – со словацким и русским языком обучения. Для тех, кто не может лично присутствовать на занятиях, организована онлайн-трансляция уроков. Учебники, изданные в Казахстане, предоставлены посольством.

Для всех желающих познакомиться с историей и культурой Казахстана при Посольстве Казахстана в Словакии открыта библиотека казахской литературы. В библиотечном фонде собрана обширная коллекция книг Абая, Магжана Жумабая, Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина, Абдижамила Нурпеисова и других классиков пера на казахском, словацком, чешском, русском и английском языках.

Большой интерес представляет собрание раритетных книг, изданных в Чехословакии во второй половине ХХ века, включая переводы романа «Путь Абая» и эпоса «Қарақыпшақ Қобыланды». Особое место в библиотеке занимают полные собрания сочинений выдающихся казахских борцов за независимость Ахмета Байтурсынулы и Алихана Бокейхана, а также книги об истории движения «Алаш».

Вниманию школьников и студентов представлены четырехтомник «История Казахстана», десятитомник казахской народной и авторской поэзии «Жыр маржаны», а также учебные пособия по казахскому языку, музыке и изобразительному искусству.