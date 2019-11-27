В бой идут одни новички: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Астаной»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Английский топ-клуб «Манчестер Юнайтед» объявил состав команды на предстоящий матч против ФК «Астана», который состоится в рамках группы Лиги Европы в четверг, 28 ноября, в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Manchester Evening News.

Главный тренер Уле Гуннар Сульшер назвал десять игроков, в основном из молодежного состава команды, которые будут защищать честь «Красных дьяволов» в столице Казахстана.

Самолет с игроками «Манчестер Юнайтед» прибыл в столицу Казахстана сегодня рано утром.

Состав «Манчестер Юнайтед»:

Нападающие: Ларджи Рамазани, Мейсон Гринвуд, Д’Мани Бугейл-Меллор;

Защитники: Макс Тейлор, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Дишон Бернард, Теден Менги, Итан Лейрд;

Полузащитники: Дилан Левитт, Джесси Лингард, Арнау Пуигмал, Тахит Чонг, Эйнджел Гомес, Итан Галбрейт, Джеймс Гарнер,

Вратари: Ли Грант, Матей Ковар.

Люк Шоу и Джесси Лингард – это единственные игроки из заявленного состава, кто играл за сборную Англии. Стоит отметить, что Шоу и Туанзебе недавно вернулись в игру после травм.

Макс Тейлор впервые был включен в состав команды спустя год после начала химиотерапевтического лечения рака.

Итан Гэлбрейт, Матей Ковар и Д'Мани Бугейл-Меллор уже были на выездных матчах «дьяволов».

Включение Левитта не вызывает удивления, учитывая его недавнюю форму на молодежном уровне. 18-летний игрок присоединился к основному составу для тренировок еще на выходных.

Нападающий Мейсон Гринвуд неплохо забивал в последнее время и стал неотъемлемой частью основного состава в этом сезоне.

Фото: www.manchestereveningnews.co.uk