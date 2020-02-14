В Бостандыкском районе Алматы открыли 27 частных детсадов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Бостандыкском районе Алматы открыли 27 детских садов, сообщил в ходе брифинга аким района Алтай Рахимбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А. Рахимбетова, на сегодня в районе функционируют 29 государственных и 89 частных садов с общим контингентом 10595. Очередность детей от 3 до 6 лет составляет 2936.

«Для сокращения очередности в детские сады в рамках ГЧП в прошлом году было открыто 27 частных детских садов и мини-центров. Кроме того, завершается строительство детского сада №189 на 120 мест на территории гимназии №21», — сказал аким Бостандыкского района.

Также на территории жилого комплекса «Асыл Тау» в рамках социальной ответственности частной компанией завершено строительство детского сада №191 на 195 мест.

Система общего и среднего образования включает 56 организаций, из которых 22 частные и 34 государственные школы. Проектная мощность школ Бостандыкского района составляет 25 873 ученических мест. Прирост учащихся по сравнению с прошлым учебным годом составил 4019 детей.

«Дефицит ученических мест составляет 4270 и поэтому проводится ряд мероприятий по строительству пристроек к основным зданиям школ. В прошлом году произведено строительство пристройки к школе №105, а в настоящее время ведется строительство пристройки к школе №140. Планируется также приступить к строительству пристройки школы №65. Все эти пристройки - на 300 мест каждая», — рассказал Алтай Рахимбетов.

В прошлом году разработано ПСД на строительство гимназий №38 и №60. На сегодня управлением строительства проводятся комплексные процедуры, в этом году будет начато строительство пристроек на 600 мест каждая.