В борьбе с COVID-19 человечество прошло почти 60% пути, считают в ВОЗ
Отвечая на вопрос, где находится сейчас человечество, «если сравнивать пандемию с марафоном», она сказала: «Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору». «Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не так», - отметила Сваминатан. Она пояснила, что «впереди слишком много неизвестных», и среди них - неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Главный научный сотрудник обратила в этой связи внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах и регионах мира. В частности, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не дотягивает до 4%. «Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов [коронавируса]», - резюмировала она.