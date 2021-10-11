В борьбе с COVID-19 человечество прошло почти 60% пути, считают в ВОЗ

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно. Об этом заявила в опубликованном в воскресенье интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, где находится сейчас человечество, «если сравнивать пандемию с марафоном», она сказала: «Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору». «Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не так», - отметила Сваминатан. Она пояснила, что «впереди слишком много неизвестных», и среди них - неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Главный научный сотрудник обратила в этой связи внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах и регионах мира. В частности, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не дотягивает до 4%. «Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов [коронавируса]», - резюмировала она.