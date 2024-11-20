В больнице медцентра УДП РК лечение получили 25 тысяч пациентов

За 10 месяцев 2024 года специалисты больницы провели 3 816 операций по ОСМС, а также 1 916 хирургических вмешательств для пациентов, обратившихся на коммерческой основе, что свидетельствует о высоком уровне доверия к качеству медицинских услуг.

Наиболее востребованными среди пациентов являются отделения кардиологии, терапии и оториноларингологии.

Кроме того, в амбулаторно-поликлиническом отделении БМЦ было оказано более 170 тысяч медуслуг.

Центр ядерной медицины при больнице за тот же период провел диагностику для 8 223 пациентов с использованием ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ в рамках государственных программ. Еще 1 698 человек прошли обследование на платной основе.

Кроме медицинской помощи, больница активно участвует в трансферте технологий и обучении специалистов в регионах страны. В рамках акции «Дни Медицинского центра УДП РК», которая проводится уже два года, специалисты БМЦ передают свой опыт региональным врачам, обучая современным методам диагностики и лечения заболеваний.

Фото: bmcudp.kz

Высококвалифицированные врачи по направлениям эпилептологии, аллергологии, аритмологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нейрохирургии и другим специальностям посещают регионы страны, где проводят бесплатные консультации, операции, а также образовательные мероприятия — лекции, семинары и практические мастер-классы.

На сегодняшний день делегации БМЦ посетили 13 регионов Казахстана. Совместно с коллегами они оказали консультативно-диагностическую и медицинскую помощь более 2,5 тысячи пациентам, выполнили порядка 250 операций, из которых около 70 являются уникальными.

Больница Медицинского центра УДП РК продолжает свою работу, оставаясь одним из ведущих медицинских учреждений страны и обеспечивая высокий уровень доступности и качества медицинской помощи для всех нуждающихся.