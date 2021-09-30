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    15:53, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В более чем 1900 селах Казахстана будет проведено централизованное водоснабжение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В более чем 1900 селах Казахстана будет проведено централизованное водоснабжение. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года 94% населения страны обеспечены услугами водоснабжения, это 17 млн 700 тысяч человек. Во исполнение задачи, поставленной Главой государства, будет выполнена задача по строительству централизованного водоснабжения и системы очистки воды в 1 922 сельских населенных пунктах, где проживает порядка 1 млн 300 тысяч наших граждан. Таким образом, к 2025 году население страны будет обеспечено на 100% доступом к чистой питьевой воде», - сказал Роман Скляр, рассказывая о мерах по реализации Послания Главы государства.

    Отметим, что в своем сентябрьском Послании Глава государства отметил, что в целях определения среднесрочной экономической политики и систематизации государственных инициатив в Казахстане принят Национальный план развития до 2025 года, и республика перешла к новой системе государственного планирования.

    «Будут утверждены национальные проекты. Наша стратегическая цель – усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить свои позиции в мировой экономике», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Послание Президента-2021 Экономика Послание Президента РК
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