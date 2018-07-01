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В Большом Алматинском канале произвели сброс воды для поиска беременной женщины

26 Июля 2018 15:52 387
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В Большом Алматинском канале произвели сброс воды для поиска беременной женщины

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщил о спуске воды для понижения уровня в Большом Алматинском канале. Поиски тела беременной женщины продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В КЧС МВД РК сообщили, что в результате частичного сброса воды с БАКа уровень воды в некоторых местах опустился до метра.

«В местах, где снижен уровень воды, пешая поисковая группа совместно с родственниками проводит поиски. Родственниками утонувшей было выдвинуто требование обследовать поливные шлюзы, но, согласно технике безопасности водолазных спусков, погружение в шлюзы не производилось, так как была угроза для жизни водолазов, о чем было сообщено родственникам», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, при стирке ковра в неположенном месте в русле Большого Алматинского канала утонула женщина 1986 года рождения. Инцидент произошел 23 июля 2018 года на территории Енбекшиказахского района Алматинской области на участке автодороги Алматы-Есик. Поисковой группой спасателей были проведены водолазные спуски в местах, указанных родственниками. Отработан участок протяженностью около 18 км вниз по течению, также были отработаны места возможного зацепа тела.

 

Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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Автор:

Асель Асанова

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