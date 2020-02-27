В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Карантин – это вынужденная мера по защите от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По изоляции людей. Понятно, что основная задача – обеспечить нормальные бытовые условия. Их права, гигиена, питание должны соблюдаться. Это не лишение свободы. Всего лишь карантин. Мера, которая принимается в особых случаях. Мы полагаем, что в большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина - самоизоляция этих людей, чтобы они ограничили потенциальные все контакты. Поскольку в течение 14 дней мы не будем знать, болеют они или нет. Когда 14 дней пройдёт, и мы убедимся, что он не заболел, мы увидим, что опасность миновала и в продолжении карантина нет необходимости», - сказал Елжан Биртанов на встрече со СМИ.

По его словам, активная работа ведется и в регионах.

«Комиссия продолжает работу, ежедневно заседания проходят. Все акиматы в режиме видеоконференции участвуют. Эти меры мы принимаем и корректируем. Ситуация меняется очень быстро. Не надо паниковать, это не чума. Это инфекция, которая высокозаразна и распространяется по всему миру», - отметил министр.

«К сожалению, есть умершие. Мы видим, что КНР некоторые санитарные меры уже снимают. Страны должны друг и друга учиться. Мы закупаем приборы и маски, средства индивидуальной защиты. Да, возможен перебой, но никто не думал, что может так быть», - заключил глава Минздрава.