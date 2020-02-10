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В большинстве областей Казахстана ожидается снег 11 февраля

10 Февраля 2020 23:50
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В большинстве областей Казахстана ожидается снег 11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 11 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В большинстве областей республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, на юге, юго-востоке - осадки (дождь, снег), на юге ночью местами сильный снег. Местами усиление ветра, метель, гололед, туман. Западные, юго-западные области Казахстана находятся под влиянием антициклона – погода без осадков.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами – низовая метель, туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами туман, гололед, Жамбылской, Туркестанской областях усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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