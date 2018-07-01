В большинстве городов страны 29 июля ожидаются благоприятные метеоусловия
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в воскресенье, 29 июля, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
В Астане, Караганде, Уральске, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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