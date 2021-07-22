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В больницы Нур-Султана стали поступать и молодые люди с КВИ

22 Июля 2021 13:09
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В больницы Нур-Султана стали поступать и молодые люди с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов призвал граждан соблюдать профилактические меры в связи с ростом распространения КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если мы будем соблюдать простые профилактические меры, откажемся от посещения общественных мест, ситуация улучшится», - сказал Тимур Муратов на брифинге.

По данным ведомства, на сегодня ситуация с распространением КВИ в столице резко ухудшилась и в больницу стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше.

Также увеличилось проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса у граждан. Всего проведено лабораторных исследовании методом ПЦР около 1,8 млн., 1 369 новых случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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