В больницы Нур-Султана стали поступать и молодые люди с КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов призвал граждан соблюдать профилактические меры в связи с ростом распространения КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если мы будем соблюдать простые профилактические меры, откажемся от посещения общественных мест, ситуация улучшится», - сказал Тимур Муратов на брифинге.
По данным ведомства, на сегодня ситуация с распространением КВИ в столице резко ухудшилась и в больницу стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше.
Также увеличилось проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса у граждан. Всего проведено лабораторных исследовании методом ПЦР около 1,8 млн., 1 369 новых случаев за сутки.
Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.
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