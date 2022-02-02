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В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии

2 Февраля 2022 22:50
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В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице поселка Бейнеу впервые открыт кабинет компьютерной томографии. Запуск устройства томографии дал новый импульс медицине района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Компьютерная томография позволяет быстро выявить острые нарушения кровообращения в головном мозге больных, объем воспаления легких, трещин костей скелета и злокачественные новообразования. Запуск кабинета компьютерной томографии в Бейнеу является самым необходимым инструментом для спасения человеческих жизней.

«Средства выделены из местного бюджета, в районном центре начал работать кабинет томографии. Здесь работают два специалиста. Полученные снимки мы можем отправить специалистам областной многопрофильной больницы г. Актау и получить заключение в течение 30 минут. С февраля планируется привлечь квалифицированных врачей из областного центра. Ранее мы направляли пациентов в областной центр по линии Мангистауской областной санитарной авиации для выявления аномалий в мозге больных с травмой головы и определения объема воспаления легких больных с COVID-19. Теперь этот вопрос решен положительно», - сказал Берик Абдуллаев, главный врач Бейнеуской центральной районной больницы.

Напомним, в Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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