В больницах Казахстана заняты более половины инфекционных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В больницах Казахстана заняты более половины инфекционных коек. Об этом сообщила руководитель управления стационарной и стационарозамещающей помощи Айма Сагындыкова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 4 августа текущего года в стране развернуто 52 803 инфекционные койки. Занятость по республике составляет 56%. В сравнении с июлем 2021 года, количество задействованных медицинских организаций в августе увеличилось с 326 до 339, количество коек увеличилось на 10 тысяч. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4 795, занятость 46%. Наибольший процент занятости коек отмечается в городах Шымкент, Нур-Султан, в Кызылординской и Костанайской области, занятости реанимационных коек - в городе Нур-Султане, в Мангыстауской и Атырауской областях», – сказала А. Сагындыкова.

По ее словам, в случае усложнения эпидемиологической ситуации имеется возможность дополнительно развернуть 12 тысяч инфекционных коек для лечения КВИ и до 550 реанимационных коек без остановки плановой медицинской помощи.