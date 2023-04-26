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В ближайшие три года все пассажирские поезда будут оборудованы видеокамерами

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Апреля 2023, 14:41
В ближайшие три года все пассажирские поезда будут оборудованы видеокамерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов сообщил, что в ближайшие три года все пассажирские поезда будут оборудованы видеокамерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления безопасности пассажирских перевозок и снижения внештатных происшествий компания поэтапно внедряет систему видеонаблюдения. Сейчас департаментом полиции на транспорте подписана дорожная карта. В рамках совместного проекта на первом этапе в вагонах-ресторанах были установлены камеры видеонаблюдения. В поездах на 25 маршрутах установлено 146 камер. В период с ноября 2022 года по март 2023 года в рамках пилотного проекта мы начали установку камер в стандартных вагонах и поездах «Тальго», - сказал он.

Глава компании говорит, что это дает хорошие результаты.

«Сейчас мы разрабатываем техническую базу. С этого года в течение трех лет мы планируем оборудовать все поезда видеокамерами», — сказал Жанибек Тайжанов.


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