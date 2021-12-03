В ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона – ожидается погода без осадков. А погоду южных регионов будет определять Южный циклон принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями.

5 и 6 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей республики, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью.

На западе температура воздуха ночью от 5 мороза до 3 тепла, днем от 3 мороза до 5 тепла, на северо-западе небольшое понижение температуры воздуха ночью от 6 мороза … 3 тепла до 3 - 11 мороза, днем 0… 8 мороза, на севере понижение температуры ночью от 5…13 до 10…18 мороза, днем от 2…10 до 5…13 мороза, на востоке и в центре республики колебание температуры воздуха ночью от 5…13 до 10…20 мороза, днем 0…10 мороза, на юге, юго-востоке страны ночью 2 мороза – 7 тепла, днем 2…12 тепла.