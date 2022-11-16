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В ближайшие семь лет 90% госуслуг в РК будут оказываться на проактивной основе

16 Ноября 2022, 15:19
В ближайшие семь лет 90% госуслуг в РК будут оказываться на проактивной основе
16 Ноября 2022, 15:19

В ближайшие семь лет 90% госуслуг в РК будут оказываться на проактивной основе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие семь лет 90% государственных услуг будут оказываться на проактивной основе. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы говорим о будущем цифрового Казахстана, то самое главное здесь - это ориентация на человека. Это внедрение цифровых технологий. Наша задача как цифрового правительства состоит в том, чтобы все Правительство повернулось к человеку и стало гораздо более проактивным. То есть, обычный человек должен через смартфон получить доступ к необходимым сервисам», - сказал Багдат Мусин.

По его словам, чем больше цифровых технологий войдет в жизнь казахстанцев, тем эффективнее будут принимаемые Правительством решения.

«Если сейчас деятельность государства оцифрована, то через семь лет 90 % услуг должны стать проактивными. Тогда государство будет выносить решения не на основе каких-либо гипотез и суждений, а на основе данных, собранных через государственные и негосударственные базы данных», - пояснил Багдат Мусин.


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