В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития МФЦА – Кайрат Келимбетов

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития Международного финансового центра Астана. Об этом в интервью журналистам заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2019 года Международный финансовый центр Астана уже зарегистрировал свыше 370 компаний. Вообще была задача до конца этого года - 500 компаний, я думаю, что мы выполним ее досрочно», - сказал Кайрат Келимбетов.

Он также добавил, что крупнейшие финансовые институты, такие как Китайский банк развития, Китайский строительный банк уже открыли свои представительства и филиалы в юрисдикции МФЦА.

«У нас также работают Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, которые открыли свои региональные офисы. В целом мы привлекли прямых инвестиций порядка 130 млн и выражено намерение на свыше 3,5 млрд долларов США инвестиционных проектов в Казахстане. Мы привлекли через прямые портфельные инвестиции 216 млн долларов через биржу. Также акции и облигации на сумму свыше 2,5 млрд долларов. То есть, в целом эффект от МФЦА уже большой. Считаем, что в ближайшие пять-семь лет будет новый этап развития МФЦА. Мы сейчас работаем над Стратегией развития МФЦА до 2030 года», - резюмировал Кайрат Келимбетов.

Отметим, что казахстанская делегация во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым посетила Международный финансовый центр Дубая, который был моделью для создания Международного финансового центра Астана.