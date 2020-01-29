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В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития МФЦА – Кайрат Келимбетов

29 Января 2020 00:53
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В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития МФЦА – Кайрат Келимбетов

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития Международного финансового центра Астана. Об этом в интервью журналистам заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам 2019 года Международный финансовый центр Астана уже зарегистрировал свыше 370 компаний. Вообще была задача до конца этого года - 500 компаний, я думаю, что мы выполним ее досрочно», - сказал Кайрат Келимбетов.

Он также добавил, что крупнейшие финансовые институты, такие как Китайский банк развития, Китайский строительный банк уже открыли свои представительства и филиалы в юрисдикции МФЦА.

«У нас также работают Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, которые открыли свои региональные офисы. В целом мы привлекли прямых инвестиций порядка 130 млн и выражено намерение на свыше 3,5 млрд долларов США инвестиционных проектов в Казахстане. Мы привлекли через прямые портфельные инвестиции 216 млн долларов через биржу. Также акции и облигации на сумму свыше 2,5 млрд долларов. То есть, в целом эффект от МФЦА уже большой. Считаем, что в ближайшие пять-семь лет будет новый этап развития МФЦА. Мы сейчас работаем над Стратегией развития МФЦА до 2030 года», - резюмировал Кайрат Келимбетов.

Отметим, что казахстанская делегация во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым посетила Международный финансовый центр Дубая, который был моделью для создания Международного финансового центра Астана.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Экономика, МФЦА - фин. центр "Астана",
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Автор:

Серик Сабеков

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