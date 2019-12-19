В ближайшие годы начнется изучение еще 5 нефтяных бассейнов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2005 году в РК ожидается объем добычи нефти 105 млн тонн. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2005 году ожидается объем добычи нефти 105 млн тонн. Важно отметить работу, проводимую для повышения инвестиционной привлекательности сектора геологической разведки углеводородного сырья. Разработан пакет поправок для облегчения регулирования сферы недропользования. Для предоставления прав на недропользование разработан механизм электронного аукциона», – сказал А.Магауов.

Вице-министр сообщил, что предоставление преференций для геологоразведки на Тенгизе дало возможность активно реализовать с 2018 года ряд проектов. В частности, «Казмунайгаз» с партнерами начал развивать блок Победы.

Как отметил А.Магауов, планируется также активизация разведки на малоизученных территориях Казахстана. Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается Госпрограмма геологоразведки на 2021-2025 годы. Будут предусмотрены государственные инвестиции на изучение 5 перспективных бассейнов: Аральского, Сырдарьинского, Прииртышского, Чу-Сарысуского, Северо-Тургайского.

В ходе пресс-конференции вице-министр сообщил, что в этом году объем добычи нефти составит около 90,4 млн тонн.