В ближайшие дни «Хабар» порадует зрителей новыми проектами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В субботу и воскресенье на телеканале «Хабар» ожидаются премьеры сразу нескольких проектов осеннего сезона, передает МИА «Казинформ».

Уже в субботу, 4 сентября в 10:00 часов , на экраны вновь вернется легендарная программа «Лидер XXI века». Напомним, премьера первого выпуска популярной игры состоялась 3 октября 1999 года. Благодаря этому проекту тысячи подростков смогли проявить свой талант и реализовать амбиции.

Сразу после интеллектуальной викторины, в 11:00 часов, казахстанские знаменитости приоткроют занавес личной жизни. В новом проекте «Әке бақыты» звездные отцы покажут, как они воспитывают своих детей и проводят с ними досуг.

Первое экологичное реалити-шоу «ECO MEKEN» будет представлено на суд зрителям 5 сентября в 19:30 часов. Программа обещает быть зрелищной. Участники будут ходить в горы, переплывать реки и учиться зарабатывать, спасая бизнесом планету. Менторами экобизнесменов стали уже действующие предприятия в сфере сортировки, переработки и утилизации отходов.

Телеканал вновь порадует зрителей продолжением уже полюбившегося сериала «Келінжан-3». Третий сезон популярной комедии обещает быть еще смешнее и увлекательнее. Не утихают интриги в казахской семье, где под одной крышей со свекровью проживают три невестки. Зрители телеканала «Хабар» полюбили актерский состав, снявшийся в предыдущих сезонах. И съемочной команде удалось его сохранить. Появились и новые герои. Кто они и в каком амплуа предстанут в «Келінжан-3», узнаем 6 сентября в 21:30 часов.