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    17:27, 13 Август 2023 | GMT +6

    В ближайшие 5 лет тарифы на услуги водоснабжения в Астане могут вырасти в пять раз

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5 лет тариф на услуги водоснабжения в столице может подорожать в 3-5 раз. Об этом сообщили в акимате Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматом столицы в целях обеспечения стабильного водоснабжения в необходимом объеме в перспективе до 2035 года рассматривается вопрос строительства водопровода от Сатпаевского канала до третьей насосно-фильтровальной станции. Проектно-изыскательские работы по данному проекту планируется начать в 2024 году. Объем необходимых средств будет определен после прохождения проекта государственной вневедомственной экспертизы», - сообщили в акимате в ответ на запрос корреспондента агентства.

    Согласно представленной информации, проектирование водопровода планируется завершить примерно в 2025 году.

    «Одним из альтернативных способов обеспечения населения города питьевой водой является повышение тарифа на услуги водоснабжения для населения в среднем в ближайшие 5 лет в 3-5 раз. Этот путь будет способствовать экономному и бережному использованию питьевой воды жителями столицы. Кроме того, это приведет к установке и эксплуатации водосберегающих сантехнических приборов в жилых домах и квартирах», - добавили в акимате.


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