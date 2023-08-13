В ближайшие 5 лет тарифы на услуги водоснабжения в Астане могут вырасти в пять раз
«Акиматом столицы в целях обеспечения стабильного водоснабжения в необходимом объеме в перспективе до 2035 года рассматривается вопрос строительства водопровода от Сатпаевского канала до третьей насосно-фильтровальной станции. Проектно-изыскательские работы по данному проекту планируется начать в 2024 году. Объем необходимых средств будет определен после прохождения проекта государственной вневедомственной экспертизы», - сообщили в акимате в ответ на запрос корреспондента агентства.
Согласно представленной информации, проектирование водопровода планируется завершить примерно в 2025 году.
«Одним из альтернативных способов обеспечения населения города питьевой водой является повышение тарифа на услуги водоснабжения для населения в среднем в ближайшие 5 лет в 3-5 раз. Этот путь будет способствовать экономному и бережному использованию питьевой воды жителями столицы. Кроме того, это приведет к установке и эксплуатации водосберегающих сантехнических приборов в жилых домах и квартирах», - добавили в акимате.