Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

В ближайшее время ожидается уточнение параметров республиканского бюджета – Минфин РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Марта 2022, 09:42
В ближайшее время ожидается уточнение параметров республиканского бюджета – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Как прокомментировал министр, в Послании Главы государства есть и другие поручения, касающиеся компетенции Министерства финансов. Соответствующие предложения по ним, как отметил Ерулан Жамаубаев, будут представлены в уполномоченные государственные органы.

«Все запланированные меры по реализации поручений Президента будут приняты своевременно, а необходимые финансовые вопросы проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», - сказал глава ведомства.

Ранее министр сообщил, что Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату.

Правительство РК   Минфин РК   Бюджет   Финансы   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске