В ближайшее время ожидается уточнение параметров республиканского бюджета – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Как прокомментировал министр, в Послании Главы государства есть и другие поручения, касающиеся компетенции Министерства финансов. Соответствующие предложения по ним, как отметил Ерулан Жамаубаев, будут представлены в уполномоченные государственные органы.

«Все запланированные меры по реализации поручений Президента будут приняты своевременно, а необходимые финансовые вопросы проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», - сказал глава ведомства.

Ранее министр сообщил, что Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату.