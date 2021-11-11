В ближайшее время будут реализованы два крупных инвестпроекта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время в столице будут реализованы два крупных инвестиционных проекта. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Айжан Тугельбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время запланирована реализация двух инвестиционных проектов на 18 млрд тенге с созданием порядка тысячи рабочих мест на территории индустриального парка», - сказала Айжан Тугельбаева, выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Ранее сообщалось, что объем привлеченных в экономику города инвестиций сегодня составил 731 млрд тенге, что на 5,3 млрд выше уровня 2020 года. По прогнозам до 2024 года будет привлечено около 4,3 трлн тенге капиталовложений.

Объем валового регионального продукта за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге с ростом на 5% к соответствующему периоду 2020 года. Доля регионов в валовом внутреннем продукте составила 10.

В планах обеспечить ежегодный рост ВВП в среднем до 4% с ростом объема к 2024 году до 10,4 трлн тенге.



