В ближайшее время будут расширены полномочия сельских акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время будут расширены полномочия сельских акимов в Казахстане. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже в ближайшее время предусматривается расширение полномочий сельских акимов, то есть ряд полномочий будет передаваться с районного уровня на сельский уровень», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Спикер уточнил, что планируется им передать такие полномочия как: решение вопросов благоустройства и внешнего оформления общественных мест, организация раздельного сбора коммунальных отходов, оказание электронных услуг с применением информационных систем и так далее.

«То есть ряд полномочий будет передан. Это еще больше расширит зону ответственности сельских акимов. Надо только уметь правильно пользоваться своими полномочиями», - добавил Малик Мурзалин.

Ранее он заявил, что представители всех шести партий принимали участие в выборах. Представители «Нур-Отана» победили в 77,7 % округов, то есть 671 человек стал акимом, «Ауыл» – 3,8%, то есть 33 человека, «Адал» – 1,7%, то есть 15 акимов, «Акжол» 1,4% – 12 человек, НПК 1,3% – 11 человек и ОСДП 0,1%.

В текущем году было избрано 864 новых акима. Всего за полгода практически на 1/3 обновился акимский корпус на селе.