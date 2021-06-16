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    14:27, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    В ближайшее время будут появляться различные штаммы коронавируса - глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О риске появления новых штаммов коронавирусной инфекции предупредил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас будет очень много мутаций, и вы увидите, в ближайшее время различные штаммы будут появляться. Это неизбежно, также как и по другим вирусам. Поэтому мы должны быть готовы, система здравоохранения отстраивается для того, чтобы реагировать на любые угрозы», - рассказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

    Напомним, в Казахстане индийский штамм коронавируса на сегодня не обнаружили.

    Ранее глава Минздрава такжеро ответил, будет ли готова система здравоохранения в случае быстрого распространения нового индийского штамма коронавируса.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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