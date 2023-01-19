В ближайшее время будет уточнен республиканский бюджет на этот год – Ерулан Жамаубаев

19 Января 2023, 15:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже в ближайшее время мы пойдем на уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на этот год. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В процессе планирования будут оптимизированы расходы и обеспечена сбалансированность бюджета. Уже в ближайшее время мы пойдем на уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год. При этом акцент будет сделан на инициативы и поручения Президента, отраженные в предвыборной программе и озвученные в его Послании народу Казахстана», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр отметил, что также предстоит работа по формированию проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период.

«Здесь будут учтены поручения по повышению эффективности бюджетных средств и укреплению устойчивости государственных финансов. Более системные решения в этом направлении будут отражены в проекте нового Бюджетного кодекса – это упрощение бюджетного процесса, и усиление фискальной децентрализации, выделение целевых трансфертов только по решению Главы государства на реализацию важных социально-значимых, общестрановых проектов, обеспечение подотчетности и прозрачности деятельности госорганов и квазигоскомпаний и полная цифровизация бюджетного и стратегического планирования», - пояснил Ерулан Жамаубаев.