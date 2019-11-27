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В Бишкеке возведут памятник Абаю

27 Ноября 2019 19:32
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В Бишкеке возведут памятник Абаю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке возведут памятник Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня в ходе переговоров Глав двух государств кыргызской стороной было озвучено решение о возведении в Бишкеке памятника Абаю в 2020 году.

Отметим, в следующем году в Казахстане отметят 175-летие со дня рождения великого поэта.

Отдельным блоком в ходе переговоров были рассмотрены возможности активизации культурно-гуманитарных контактов. В частности, предложено в ближайшей перспективе организовать взаимные Дни культуры, которые в последний раз проводились более шести лет назад.


Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание журналистов на подписанные по итогам переговоров двусторонние документы, особо выделив Комплексную программу сотрудничества, всеобъемлющий характер которой должен придать существенный импульс укреплению партнерства двух государств.


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Ключевые слова: Культура, Кыргызстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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