В Бишкеке состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Марата Сыздыкова и первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурана Ниязалиева при участии представителей ответственных государственных органов сторон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе консультаций обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также развитие туризма между двумя странами. Отдельное внимание уделено вопросам приграничного сотрудничества, в частности совершенствования работы пунктов пропуска.

Кроме того, стороны рассмотрели календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Межмидовские консультации, прошедшие в преддверии государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, запланированного на ноябрь текущего года, позволили сторонам сверить часы по ключевым вопросам и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество в духе дружбы и добрососедства, союзничества и стратегического партнерства.



