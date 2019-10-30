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В Бишкеке состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации

30 Октября 2019 18:53
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В Бишкеке состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Марата Сыздыкова и первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурана Ниязалиева при участии представителей ответственных государственных органов сторон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе консультаций обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также развитие туризма между двумя странами. Отдельное внимание уделено вопросам приграничного сотрудничества, в частности совершенствования работы пунктов пропуска.

Кроме того, стороны рассмотрели календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Межмидовские консультации, прошедшие в преддверии государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, запланированного на ноябрь текущего года, позволили сторонам сверить часы по ключевым вопросам и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество в духе дружбы и добрососедства, союзничества и стратегического партнерства.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Кыргызстан,
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