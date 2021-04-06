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В Бишкеке с 12 апреля закрывают детсады, а школы переходят на онлайн-обучение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2021, 23:30
В Бишкеке с 12 апреля закрывают детсады, а школы переходят на онлайн-обучение

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В столицы Кыргызстана школы с 12 апреля уходят на дистанционное обучение до принятия особого решения и улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, решение было принято сегодня в ходе заседания городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

Кроме того, с 12 апреля в Бишкеке будут закрыты все детские сады.

Отмечается, что в настоящее время по всей столице Кыргызстана усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам увеличены.


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