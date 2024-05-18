В Бишкеке разрешено поливать огороды только ночью

В столице Кыргызстана полив зеленых насаждений, мытье дворов, ковровых изделий, машин и механизмов питьевой водой в неустановленных местах категорически запрещается, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным мэрии Бишкека, в соответствии с правилами пользования водопроводом и канализацией полив столичных огородов разрешается проводить с 00:00 часов до 05:00 утра при наличии водомера.

За нарушения установленных правил предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов (5 тысяч тенге). Регулярные проверки будут проводиться сотрудниками муниципалитета.

Напомним, в июне 2023 года на фоне установившейся жаркой погоды в Бишкеке с наступлением летнего поливного сезона и увеличением потребления питьевой воды населением отмечалась острая ее нехватка. В связи со сложившемся дефицитом питьевой воды муниципалитетом Бишкека было принято решение временно закрыть частные бани, автомойки и бассейны, активно пользующиеся питьевой водой.