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    21:11, 17 Май 2024 | GMT +6

    В Бишкеке разрешено поливать огороды только ночью

    В Бишкеке разрешено поливать огороды только ночью
    Фото: Kazinform

    В столице Кыргызстана полив зеленых насаждений, мытье дворов, ковровых изделий, машин и механизмов питьевой водой в неустановленных местах категорически запрещается, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным мэрии Бишкека, в соответствии с правилами пользования водопроводом и канализацией полив столичных огородов разрешается проводить с 00:00 часов до 05:00 утра при наличии водомера.

    За нарушения установленных правил предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов (5 тысяч тенге). Регулярные проверки будут проводиться сотрудниками муниципалитета.

    Напомним, в июне 2023 года на фоне установившейся жаркой погоды в Бишкеке с наступлением летнего поливного сезона и увеличением потребления питьевой воды населением отмечалась острая ее нехватка. В связи со сложившемся дефицитом питьевой воды муниципалитетом Бишкека было принято решение временно закрыть частные бани, автомойки и бассейны, активно пользующиеся питьевой водой.

    Теги:
    Закон и право Вода Кыргызстан Общество Мировые новости Дефицит воды
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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