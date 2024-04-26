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    13:15, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    В Бишкеке появится первый и единственный в мире памятник букве «Ы»

    Бишкек, Кыргызстан
    Фото: kabar.kg

    В День города Бишкек в столичном парке «Ынтымак» откроется памятник сакральному и смысловому определению Кыргызстана — арт-объект «Буква Ы», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву «Ы». В том числе, благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры, бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире.

    Арт-объект будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник. Информация будет опубликована на двух языках: государственном кыргызском и официальном русском.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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