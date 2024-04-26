В Бишкеке появится первый и единственный в мире памятник букве «Ы»

В День города Бишкек в столичном парке «Ынтымак» откроется памятник сакральному и смысловому определению Кыргызстана — арт-объект «Буква Ы», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву «Ы». В том числе, благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры, бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире.

Арт-объект будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник. Информация будет опубликована на двух языках: государственном кыргызском и официальном русском.