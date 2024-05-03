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    18:00, 02 Май 2024 | GMT +6

    В Бишкеке появился первый диагональный пешеходный переход

    бишкек
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    В центральном районе Бишкека появился первый диагональный пешеходный переход, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Разметка нанесена дорожными службами на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.

    Диагональный пешеходный переход реализуется в пилотном режиме в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов.

    Особенность данного проекта в том, что на перекрёстке временно останавливается весь автомобильный поток с целью предоставления возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе и по диагонали.

    Второй подобный наземный пешеходный переход в ближайшее время будет нанесен на перекрестке проспекта Чуй и улицы Бейшеналиева в районе Ошского рынка столицы.

    Теги:
    Дороги Транспорт Кыргызстан Видео Общество
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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