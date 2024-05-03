В Бишкеке появился первый диагональный пешеходный переход
В центральном районе Бишкека появился первый диагональный пешеходный переход, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Разметка нанесена дорожными службами на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.
Диагональный пешеходный переход реализуется в пилотном режиме в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов.
Особенность данного проекта в том, что на перекрёстке временно останавливается весь автомобильный поток с целью предоставления возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе и по диагонали.
Второй подобный наземный пешеходный переход в ближайшее время будет нанесен на перекрестке проспекта Чуй и улицы Бейшеналиева в районе Ошского рынка столицы.