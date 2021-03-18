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В Бишкеке отменили празднование Нооруза

18 Марта 2021 20:00
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В Бишкеке отменили празднование Нооруза

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек с января на 18 марта 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 тыс. 551. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

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«Также, принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в Европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику «Нооруз» на территории города Бишкек», - говорится в сообщении.

Отметим, что городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека отмечается рост числа обращений с симптомами ОРВИ в ЦСМ столицы в полтора раза среди детей.

В связи с этим, главам районных акимиатов поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением правительства КР «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 11 мая 2020 года за № 244.


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