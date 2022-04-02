Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Бишкеке известный актер подозревается в изнасиловании

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Апреля 2022, 20:46
В Бишкеке известный актер подозревается в изнасиловании

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Бишкеке задержан известный актер по подозрению в совершении изнасилования. Информацию агентству «Кабар» подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным ряда местных СМИ, подозреваемым является актер Ч. Мамаев, сыгравший поэта Алыкула Осмонова.

Как сообщили в пресс-службе, факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 155 «Насильственные действия сексуального характера» УК КР.

«Подозреваемый М.Ч. был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. Далее Свердловским районным судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается», - отметили в УВД.


Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию