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    10:52, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Бишкеке из служб доставки уволили более 100 иностранных студентов из-за роста ДТП

    дтп
    Фото: Kazinform

    В Бишкеке наблюдается рост ДТП с участием иностранных студентов, использующих мотоциклы в качестве транспорта. В связи с этим, более 100 иностранных студентов уволили из служб доставки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, столичные милиционеры провели в высших учебных заведениях лекции для иностранных студентов, проживающих в Бишкеке, в целях обеспечения их безопасности.

    Сотрудники УБДД города Бишкек вынесли рекомендации службам быстрой доставки по соблюдению законодательства Кыргызской Республики и увольнению студентов, в результате чего прекращена трудовая деятельность свыше 100 иностранных студентов.

    Расследовано 41 уголовное дело об организации нелегальной миграции, которые направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Теги:
    ДТП Транспорт Кыргызстан Авто Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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