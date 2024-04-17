В Бишкеке из служб доставки уволили более 100 иностранных студентов из-за роста ДТП

В Бишкеке наблюдается рост ДТП с участием иностранных студентов, использующих мотоциклы в качестве транспорта. В связи с этим, более 100 иностранных студентов уволили из служб доставки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, столичные милиционеры провели в высших учебных заведениях лекции для иностранных студентов, проживающих в Бишкеке, в целях обеспечения их безопасности.

Сотрудники УБДД города Бишкек вынесли рекомендации службам быстрой доставки по соблюдению законодательства Кыргызской Республики и увольнению студентов, в результате чего прекращена трудовая деятельность свыше 100 иностранных студентов.

Расследовано 41 уголовное дело об организации нелегальной миграции, которые направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.