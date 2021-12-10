В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что мероприятие приурочено к 30летию Независимости РК, а также памятной дате: 10 декабря 1997 года город Акмола был объявлен новой столицей Независимого Казахстана.

«Рады вас приветствовать в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы. Для нас это почетная миссия видеть 10 декабря здесь вас – первостроителей нашей новой молодой столицы. Это здание было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь располагается библиотека, Фонд Нурсултана Назарбаева и музей Первого Президента. Это современный мультимедийный музей», - отметил директор Библиотеки Первого Президента – Елбасы Бакытжан Темирболат.

Гостями сегодняшней встречи стали аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, заслуженный архитектор РК Серик Рустамбеков, известный общественный деятель и композитор Толеген Мухамеджанов, первый заместитель генерального директора ТОО «Евразия+ОРТ» Светлана Джалмагамбетова, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова.

Во время встречи гостям были представлены экспозиции, посвященные истории становления и развития столицы. Это фотографии, документы, видеохроника, другие уникальные экспонаты из музейного, архивного и библиотечного фондов Библиотеки Елбасы.

Новый, современный музей сохранил традицию, преемственность истории независимого Казахстана. При этом дополняясь новыми экспозициями.

Модернизированное здание – далеко не традиционный музей, к каким мы привыкли. Здесь вся доступная информация оцифрована. С экспозициями можно ознакомиться буквально одним кликом. При этом информация в цифровой версии обширна и доступна для посетителей на трех языках - казахском, русском и английском.

Мультимедийные экспозиции сочетаются с различными артефактами. В новом здании музея в шести залах установлены постоянные экспозиции. Процесс ознакомления с музеем - большое мультимедийное путешествие, связанное с историей, настоящим и будущим Казахстана.