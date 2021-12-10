+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы

10 Декабря 2021 18:21
Поделиться:
В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Один из первостроителей столицы поделился воспоминаниями о строительстве главных достопримечательностей города
Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться Бинали Йылдырым: Смогу воспользоваться советами как Касым-Жомарта Токаева, так и Нурсултана Назарбаева

Отметим, что мероприятие приурочено к 30летию Независимости РК, а также памятной дате: 10 декабря 1997 года город Акмола был объявлен новой столицей Независимого Казахстана.

«Рады вас приветствовать в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы. Для нас это почетная миссия видеть 10 декабря здесь вас – первостроителей нашей новой молодой столицы. Это здание было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь располагается библиотека, Фонд Нурсултана Назарбаева и музей Первого Президента. Это современный мультимедийный музей», - отметил директор Библиотеки Первого Президента – Елбасы Бакытжан Темирболат.

Гостями сегодняшней встречи стали аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, заслуженный архитектор РК Серик Рустамбеков, известный общественный деятель и композитор Толеген Мухамеджанов, первый заместитель генерального директора ТОО «Евразия+ОРТ» Светлана Джалмагамбетова, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова.

Во время встречи гостям были представлены экспозиции, посвященные истории становления и развития столицы. Это фотографии, документы, видеохроника, другие уникальные экспонаты из музейного, архивного и библиотечного фондов Библиотеки Елбасы.

Новый, современный музей сохранил традицию, преемственность истории независимого Казахстана. При этом дополняясь новыми экспозициями.

Модернизированное здание – далеко не традиционный музей, к каким мы привыкли. Здесь вся доступная информация оцифрована. С экспозициями можно ознакомиться буквально одним кликом. При этом информация в цифровой версии обширна и доступна для посетителей на трех языках - казахском, русском и английском.

Мультимедийные экспозиции сочетаются с различными артефактами. В новом здании музея в шести залах установлены постоянные экспозиции. Процесс ознакомления с музеем - большое мультимедийное путешествие, связанное с историей, настоящим и будущим Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Один из первостроителей столицы поделился воспоминаниями о строительстве главных достопримечательностей города
Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться
Бинали Йылдырым: Смогу воспользоваться советами как Касым-Жомарта Токаева, так и Нурсултана Назарбаева
Популярное
1 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
2 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Алматы
Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив