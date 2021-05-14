В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Жемчужины Алатау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Елбасы презентована персональная выставка художницы Анар Абжановой «Жемчужины Алатау». Она открывает серию выставок, посвященных Дню Первого Президента и проводится в рамках проекта «Культурный код Независимости», ориентированного на показ творчества признанных авторов, чьи работы находятся в собрании Библиотеки Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

На выставке художница представила 30 полотен, в которые она вложила не только мастерство, но и всю любовь к родному краю, восхищение родной природой. Через свое творчество Анар Абжанова обращается к широкому зрителю с призывом ценить и беречь природу.

В мероприятии приняли участие послы и представители дипломатических корпусов иностранных государств, художники, искусствоведы и деятели искусств, преподаватели художественного факультета КазНУИ, педагоги и учащиеся Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан и художественной школы «AVANGARD».

«В работах Анар Абжановой прекрасную творческую интерпретацию получила статья Елбасы «Семь граней Великой степи». Посылы Статьи Н.А. Назарбаева зазвучали на языке высокого искусства. Сегодня здесь присутствуют настоящие ценители изобразительного искусства, и я хочу отметить, что представленные работы были специально написаны Анар для этой выставки», – сказал на торжественном открытии выставки директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат, вручив художнице книгу «Нурсултан Назарбаев. Биография».

Изображение цветов – это одно из излюбленных тематических направлений в творчестве автора, наряду с созданием волшебных зимних и городских пейзажей. По словам художницы, на идею создания серии работ на тему казахстанских тюльпанов вдохновила статья Елбасы, в которой он напомнил о том, что Казахстан является исторической родиной яблок и тюльпанов. В год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан художественная интерпретация программной статьи Елбасы вылилась в серию работ, посвященных «скромным, но необычным цветам». Красота тюльпанов Грейга, являющихся, по словам Елбасы, «жемчужиной казахстанской флоры», поразила А. Абжанову во время восхождения в горы Заилийского Алатау. Цикл работ с изображением тюльпанов Грейга пополнился изображениями тюльпанов Регеля и Колпаковского.

В этом году исполняется 20 лет творческому пути художницы. Одна из первых персональных выставок Анар Абжановой «Мир, похожий на мечту» проводилась в 2012 году на площадке Библиотеки Елбасы (Музея Первого Президента) в рамках проекта по поддержке творческой молодежи «На крыльях надежды».

«Не каждый может увидеть цветение тюльпанов в горах. Это редкое явление, невероятное по своей красоте. Мне повезло, словно сама природа доверилась мне, и я смогла перенести это потрясающее зрелище на холст. Своими картинами я хочу пропагандировать бережное отношение к природе, к уникальной красоте казахстанских гор и степей. Прошу не уничтожать, а сохранять краснокнижные растения», – призвала всех Анар Абжанова.

В рамках открытия выставки также прошли мастер-класс художницы и автограф-сессия.

Выставка продлится до 11 июня 2021 года, также с ее материалами можно ознакомиться на сайте Библиотеки Елбасы в разделах «Выставки», «Проекты».