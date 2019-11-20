В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Молодость Великой степи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 ноября в рамках декады мероприятий, посвященной празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, в музее Библиотеки Елбасы состоялось торжественное открытие выставки «Молодость Великой степи», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители дипломатического корпуса и этнокультурных центров, преподаватели и студенты вузов и колледжей г.Нур-Султана.





– Отрадно, что декада открывается выставкой «Молодость Великой степи». Я хочу выразить признательность столичному Союзу художников и всем нашим авторам, представившим на суд авторитетного жюри свои произведения. Все работы глубоко индивидуальны, но их объединяет одинаково трепетное отношение к культурному наследию родной земли. Работы лауреатов нашего конкурса пополнят коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства Библиотеки Елбасы. Это очень значимо как для авторов, так и для нас. Свобода творчества дана не только для самовыражения, но и для фиксации прошлого, настоящего и будущего средствами высокого искусства. Для любого автора возможность передачи своего детища на вечное хранение как части культурного достояния народа – высшая награда. Уверен, участие в конкурсе дало новый творческий импульс нашим художникам. Мы же, как благодарные зрители, будем ждать их новых творческих достижений, – сказал, открывая выставку, директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов .





– Очень рад видеть здесь столько интересующихся искусством людей, которые пришли познакомиться с работами победителей конкурса. Отрадно, что и художники откликнулись на наш призыв и смогли воплотить в своих произведениях собственное видение созидательных идей статьи «Семь граней Великой степи, – отметил председатель Союза художников г.Нур-Султан Омирали Исмаилов .





Выставка является результатом ІІ этапа Республиканского творческого конкурса «Жастар – ел тірегі», объявленного в феврале текущего года Библиотекой Елбасы и Союзом художников г.Нур-Султан. Основными целями конкурса являются практическая реализация созидательных идей Елбасы, изложенных в статье «Семь граней Великой степи», и формирование «актуальной галереи образов великих личностей прошлого» посредством классического изобразительного и декоративно-прикладного искусства.





Конкурс, посвященный Году молодежи, проводился среди начинающих и профессиональных художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и искусствоведов Казахстана в двух возрастных категориях: 18-35 лет и старше 36 лет. По итогам первого этапа конкурса в июле текущего года состоялись выставка работ участников и церемония награждения победителей.

В ходе мероприятия состоялось чествование победителей II этапа конкурса. Обладателем Гран-при объявлена Замзегуль Оралбаева.

– На конкурс я представила войлочное панно «Древо жизни». Не впервые участвую в подобных конкурсах, но сегодня впервые получила Гран-при у себя в стране, именно в Казахстане. Для меня это очень важно и очень волнительно. Я давно занимаюсь войлоковалянием и считаю, что необходимо сохранять и развивать этот традиционный вид декоративно-прикладного искусства нашего народа, – поделилась впечатлениями она.

Первое место в номинации «живопись» занял Ренат Елубаев, в номинации «графика» – Омирбек Тлеулиев, в номинации «декоративно-прикладное искусство» – Мараш Кениева, в номинации «скульптура» – Тлеужан Батанов. Вторые места в номинациях «декоративно-прикладное искусство» и «живопись» получили Дария Калымова и Сембигали Смагулов соответственно. Почетные третьи места заняли Алмас Сыргабаев в номинации «графика», Нина Терещенко и Исмаил Ачилов – в номинации «живопись».





– Такие конкурсы очень важны поддержки и продвижения творческих людей, художников. Они необходимы и для развития отечественной художественной школы, для популяризации творчества в современном обществе. Большое спасибо организаторам! – отметил художник Ренат Елубаев.







