В Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости Республики Казахстан Бейнеуский район пополнился новым медицинским комплексом. Житель Бейнеуского района, ровесник Независимости Нурболат Сулейменов поставил перед собой цель развития медицинской отрасли района. Так он открыл в Бейнеу частную клинику, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии открытия принял участие аким района Бейнеубек Абилов, а также аксакалы села, главный врач районной больницы, нефрологи высшей категории из г. Нур-Султан.

В поликлинике для населения работают врачи хирурги, педиатры, невропатологи. Также будет оказана медицинская помощь в виде процедур, кабинета ультрафиолетового очищения крови, оздоровительных массажей.

«Я вырос и родился на этой земле, являюсь ровесником Независимости нашей страны. А открытие клиники - мой подарок району. Сегодня в клинике работают 17 человек. В ближайшее время будут проведены консультации кардиологов, ЛОР-врачей, окулистов, будет запущен аппарат ультразвуковых исследований», - сказал Нурболат Сулейменов.

В числе тех, кто приумножает спортивные достижения суверенной страны, есть еще один ровесник Независимости. Житель села Шетпе Мангистауской области Жангали Нурдаулетов, готовит и тренирует мастеров спорта.







