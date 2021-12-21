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В Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику

21 Декабря 2021 16:10
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В Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости Республики Казахстан Бейнеуский район пополнился новым медицинским комплексом. Житель Бейнеуского района, ровесник Независимости Нурболат Сулейменов поставил перед собой цель развития медицинской отрасли района. Так он открыл в Бейнеу частную клинику, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественной церемонии открытия принял участие аким района Бейнеубек Абилов, а также аксакалы села, главный врач районной больницы, нефрологи высшей категории из г. Нур-Султан.

В поликлинике для населения работают врачи хирурги, педиатры, невропатологи. Также будет оказана медицинская помощь в виде процедур, кабинета ультрафиолетового очищения крови, оздоровительных массажей.

«Я вырос и родился на этой земле, являюсь ровесником Независимости нашей страны. А открытие клиники - мой подарок району. Сегодня в клинике работают 17 человек. В ближайшее время будут проведены консультации кардиологов, ЛОР-врачей, окулистов, будет запущен аппарат ультразвуковых исследований», - сказал Нурболат Сулейменов.

В числе тех, кто приумножает спортивные достижения суверенной страны, есть еще один ровесник Независимости. Житель села Шетпе Мангистауской области Жангали Нурдаулетов, готовит и тренирует мастеров спорта.




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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аружан Саптарова

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