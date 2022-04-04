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В Бескарагайском районе взрывают лед на Иртыше

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 20:17
В Бескарагайском районе взрывают лед на Иртыше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во избежание заторных явлений, которые могут существенно ухудшить паводковую ситуацию в регионе, ежегодно в преддверии прихода «большой воды», в области проводится ряд превентивных мер. Специалисты – взрыники и сотрудники ДЧС ВКО проводят дробление льда, чтобы вода в реках могла беспрепятственно проходить по руслу, не выходя из него и не затапливая территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

4 апреля 2022 года вышеуказанные мероприятия проведены в Бескарагайском районе. Здесь, ниже по течению реки Иртыш, в целях предотвращения затора, взорвали лед на площади 35 640 кв м. Лед взорвали на двух участках в районе сел Кривинка и Жетижар.

«Заторы льда снижают транспортирующую способность русла и вызывают резкие и высокие подъемы уровня воды в реках, что приводит к затоплению обширных территорий. Если этого вовремя не сделать дробление льда в паводкоопасных районах создастся угроза подтопления», - отметили специалисты ДЧС ВКО.

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Фото: gov.kz

Восточно-Казахстанская область   Паводок   ДЧС  
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