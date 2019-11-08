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В Бескарагайском районе ВКО прошли дебаты кандидатов в партийный кадровый резерв

8 Ноября 2019 12:16
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В Бескарагайском районе ВКО прошли дебаты кандидатов в партийный кадровый резерв

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области в рамках агитационной кампании по отбору в партийный кадровый резерв проводятся открытые дебаты среди кандидатов, передает МИА «Казинформ».

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Диалоговая площадка организована районным филиалом партии «Nur Otan».

В процессе открытого диалога кандидаты ознакомили участников со своими программами и ответили на вопросы.

Участница дебатов, языковед Айнаш Аменова представила свою программу в сфере развития языков, а представительница молодого поколения Айнур Байрамова рассказала об актуальных вопросах молодежный политики. Адыльбек Туктыбаев поднял актуальный вопрос о проблемах людей с ограниченными возможностями, кандидат Талгат Султанов предложил свою программу поддержки ветеранов.



Форма агитационной работы в виде дебатов будет продолжена в других первичных партийных организациях Бескарагайского районного филиала партии «Nur Otan» Восточно-Казахстанской области.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Нур Отан,
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