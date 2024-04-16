В Берлине отметили успехи казахстанской системы административной юстиции

В Берлине прошло значимое событие для правовой сферы Центральной Азии – конференция Ассоциации административного права, передает агентство Kazinform со ссылкой на Верховный Суд РК.

От Казахстана приняли участие председатель коллегии по административным делам ВС РК Аслан Тукиев, Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров и заведующий Отделом по международному сотрудничеству Шакир Шаяхметов.

Аслан Тукиев поделился успехами административной юстиции, которая функционирует в Казахстане с июля 2022 года. Казахстанские суды поддерживают граждан и предпринимателей в спорах с госорганами в более 60 процентах дел.

Фото: ВС РК

Отмечается рост доверия к национальной судебной системе, что делает страну более привлекательной для инвестиций.

Значительную роль в становлении административных судов в нашей стране сыграло участие судей из Германии, Азербайджана, Латвии, Эстонии и других стран в программе по переподготовке более 350 казахстанских судей.

Данная программа организована при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В рамках конференции Наиль Ахметзакиров подписал соглашение о продолжении обучения казахстанских судей в Институте восточного права в Висмаре.

Фото: ВС РК

Это станет новой ступенью в развитии судебной системы Казахстана и её интеграции в международное правовое сообщество.