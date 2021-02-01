В Берлине не видят препятствий для использования вакцины из РФ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Если вакцины из России или Китая будут официально одобрены в ЕС, никаких препятствий для их использования в Германии не будет, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) не видит никаких принципиальных возражений против использования в стране российских и китайских вакцин. Никаких препятствий для этого не существует, решающим является допуск этих препаратов в соответствии с законодательством ЕС, заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 31 января.

«Если вакцина безопасна и эффективна, неважно в какой стране она была произведена, то тогда она, конечно же, может помочь в борьбе с пандемией», - сказал глава Минздрава ФРГ.

В Германии число смертельных случаев от COVID-19 за сутки возросло на 399 до 56 945, число инфицированных – на 11 192 до 2,216 миллиона, сообщил Институт имени Роберта Коха. Средние показатели заражаемости в Германии продолжают сокращаться. Общий показатель по всей стране 30 января снизился с 90,9 до 90,2 случая на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Целью ограничительных мер в ФРГ при этом является снижение данного показателя до уровня менее 50.

В России выявлено более 18 тысяч новых инфицированных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 18 359 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных инфицированных с начала пандемии тем самым возросло до 3 850 439, сообщил оперативный штаб в Москве. Кроме того, за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 485 человек. За весь период пандемии число летальных исходов от COVID-19 в РФ составило 73 182 человека, указывается далее.

Между тем власти КНР сообщили о 92 новых инфицированных, это самый высокий показатель с 24 января. При этом в 73 случаях речь идет о заражениях внутри страны, остальные завезены из-за границы, указывается далее.

В австралийском Перте ввели карантин из-за одного инфицированного

После выявления одного инфицированного в австралийском Перте власти ввели пятидневный карантин. Жителям двухмиллионного города запретили выходить из дома без уважительной причины. Речь идет о первом случае заражения в штате Западная Австралия за последние десять месяцев,

По данным группы волонтеров Worldometer, во всем мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 103,213 миллиона, число подтвержденных смертей от SARS-CoV-2 - до 2,213 миллиона. Больше всего инфицированных с начала пандемии - по-прежнему в США (26,7 миллиона), Индии (10,7 миллиона) и Бразилии (9,2 миллиона), Россия находится на четвертом месте..